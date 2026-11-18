La canción retoma la nostalgia de la era Y2K con un sonido pop contemporáneo: una melodía fresca, una producción de alta energía y la potente voz de JeA. Trata sobre promesas que no cambian, recuerdos entrañables y la esperanza de encontrar el camino de regreso. «I will always find my way to you / ’Cause you’re still with me», canta en la versión en inglés.

JeA debutó en 2006 con Brown Eyed Girls, y «Abracadabra» (2009) se convirtió en la canción más conocida del grupo. Como solista, lanzó el EP «Just JeA» (2013), que contó con la participación de Eric Benét, y ha escrito canciones para artistas como Ailee y Weeekly. También fue entrenadora vocal en el programa Produce 101.

Es artista independiente desde abril de 2026. En junio lanzó «ROMANCE», un sencillo disco-pop que ella misma produjo, y «Promises» es su segundo lanzamiento en este nuevo capítulo. La canción, de 2:26, fue compuesta por MEHIGH, RIM y la propia JeA.

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