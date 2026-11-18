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Salió a la luz una foto de José Eduardo Derbez con la DJ Mariana BO y se desataron rumores sobre un posible romance ahora que el actor terminó su relación con Paola Dalay.

El periodista Gustavo Adolfo Infante buscó la reacción de Paola Dalay, quien tiene 24 años y es la mamá de la hija de José Eduardo. Según Infante, la creadora de contenido le respondió que no sabía de la foto y que se suponía que Mariana BO era su "amiga", y puso la palabra entre comillas.

Aunque la reacción de Paola Dalay deja claro que se sorprendió con la aparición de Mariana BO, esto no confirma que haya un noviazgo real. De hecho, se dice que Mariana BO es lesbiana por lo que solo sería amiga del actor.

Sin embargo, hay quien interpreta que la foto es la decisión de José Eduardo Derbez de exhibir su relación con Mariana BO tras su separación pública de Paola Dalay, y que esta ya inició un nuevo romance.