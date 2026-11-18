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Danna volvió a poner el tema de sus besos con Belinda sobre la mesa. Durante una presentación en Estados Unidos el 14 de noviembre de 2026, la cantante mexicana aprovechó un momento de plática con sus seguidores sobre el amor y las relaciones sentimentales para responder a una pregunta muy directa del público sobre los besos que compartió con Belinda.

Lejos de evadir el tema, Danna respondió entre risas y recordó lo que vivió con la otra cantante durante las funciones de Mentiras All Stars. En este montaje musical, ambas interpretaron a personajes que tienen una relación cercana dentro de la trama. La artista confesó que conserva un recuerdo de esos besos que intercambiaron mientras trabajaban en la obra.

El momento de la confesión

La conversación surgió mientras Danna hablaba sobre el concepto de ser una persona migajera, término que se usa en redes sociales para describir a quienes se conforman con pequeñas muestras de afecto o atención en una relación sentimental. Al tocar este punto, la cantante admitió que ella también ha pasado por situaciones similares.

Como parte de esta reflexión, mencionó que una canción relacionada con Belinda le había traído recuerdos de esa etapa de su vida, .

El beso que paralizó el Auditorio Nacional

Para entender el ruido que esto generó, hay que regresar al 8 de noviembre de 2026. Ese día, durante la función de cierre de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Danna y Belinda se encontraron en escena. En la historia, Danna dio vida al personaje de Yuri y Belinda asumió el papel de Daniela.

El clímax ocurrió durante la interpretación de la canción Amiga mía. En esta pieza, que es parte fundamental de la historia entre ambos personajes, Yuri expresa sentimientos que superan la simple amistad, creando una tensión sentimental que crece a lo largo del número musical. Al llegar a la parte final de la canción, Danna se acercó a Belinda y la besó frente a todos los asistentes.

La reacción del público fue inmediata, respondiendo con gritos y aplausos mientras muchos de los espectadores grababan la escena con sus teléfonos celulares. Poco después de la presentación, las imágenes se volvieron virales en redes sociales, donde los fans resaltaron la química entre las dos intérpretes y la intensidad de la respuesta de la gente en el Auditorio Nacional.

El universo de Mentiras All Stars

Aunque el beso fue un momento impactante, formaba parte del contexto teatral de la obra. Mentiras All Stars es una propuesta que reúne personajes, canciones y situaciones de diversas producciones de Mentiras, una historia que se apoya en éxitos de la música en español de los años ochenta.

A diferencia de una obra tradicional, esta versión propone nuevas interacciones entre los personajes que habitan el llamado Mentiverso, recuperando momentos clave de la trama original. En el caso de Yuri y Daniela, la historia plantea una amistad que evoluciona cuando Yuri reconoce que lo que siente por Daniela va más allá del cariño entre amigas.

Además de Danna y Belinda, en la función del 8 de noviembre participaron otros integrantes del elenco como Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro. El interés del público en este beso en particular se debió también a que ambas artistas han desarrollado sus carreras en la música y la actuación desde que eran niñas, compartiendo una trayectoria muy larga dentro del entretenimiento mexicano.