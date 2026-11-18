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La fiebre por Gloria Trevi se desbordó en Tlaxcala. El lunes 16 de noviembre, decenas de fans se quedaron fuera del recinto ferial desde temprano para intentar ganar un lugar cercano al escenario del Teatro del Pueblo, aunque la entrega de boletos ya había terminado la noche anterior.

La movilización empezó el domingo alrededor de las 3 de la tarde. Los seguidores llegaron a las taquillas de El Trébol equipados con casas de campaña, cobijas, sillas y botanas, pasando la noche ahí para intentar conseguir un boleto para los lugares sentados.

La demanda fue tan intensa que el Patronato de Feria y Protección Civil decidió adelantar la entrega de todos los boletos gratuitos el mismo domingo, buscando evitar aglomeraciones y que la gente siguiera esperando a la intemperie.

Sin embargo, esto no detuvo a los fans. El lunes 16 de noviembre volvieron a formarse desde temprano para ser los primeros en entrar y alcanzar un lugar de pie, ya que el acceso general al Teatro del Pueblo seguía siendo gratuito, pagando únicamente los 10 pesos de entrada a la feria.

El show, parte del GLOW Tour, estaba programado para las 19:00 horas del lunes 16 de noviembre, cerrando así las actividades de la Feria de Ferias 2026. El espectáculo prometía energía, bailarines, pirotecnia y éxitos como Pelo Suelto, Doctor Psiquiatra, Todos Me Miran, Con los Ojos Cerrados, El Recuento de los Daños y Zapatos Viejos.

Con este concierto terminó una cartelera de 26 días que incluyó a artistas como Banda MS, Alejandra Guzmán, Bronco, Moenia, Amanda Miguel, Guerreras K-Pop, Espinoza Paz y Cuisillos, además de más de 400 actividades culturales y gastronómicas.

Las autoridades pidieron a los asistentes llegar con tiempo, usar ropa cómoda y mantenerse hidratados. También recalcaron que no había zona VIP y que los boletos eran gratuitos, advirtiendo a la gente que no cayeran en la reventa.