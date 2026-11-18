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Edwin Luna no olvida el desmadre que se armó cuando Kimberly Flores estuvo en La Casa de los Famosos. En una charla con José Eduardo Derbez para el podcast Mixologando, el cantante recordó la participación de su esposa en el reality de Telemundo y dijo que fue un desmadre mediático por coscolina.

El problema surgió porque las cámaras captaron varios acercamientos entre la modelo guatemalteca y un actor. En medio de la polémica, el cantante fue a buscarla para pedirle que saliera del reality.

Para Edwin fue un momento difícil; en esos días estaba en casa con sus hijos mientras se publicaban notas sobre lo ocurrido. Contó que le afectó bastante ver que todos leían las notas sobre lo que pasaba, aunque aseguró que ya superó ese momento y se siente bien.

Sobre el estado actual de su matrimonio, Luna reveló que pasaron por una pausa, pero que esto les sirvió para mejorar la comunicación y aprender a ser mucho más honestos el uno con el otro.