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Parece que el ambiente se puso tenso en La Granja VIP. Aunque Bebeshita y Kevyn Bicolor han tenido sus momentos de complicidad y cercanía, la influencer confesó que ya no confía en él para las decisiones importantes de la competencia.

Durante una plática con Manelyk y El Mono, Bebeshita soltó que ya no está segura de que Kevyn esté dispuesto a ayudarla si vuelve a enfrentar una nominación. Básicamente, dejó claro que ya no quiere hacerse ilusiones sobre el apoyo que él podría darle.

La influencer explicó ante sus compañeros que, si queda nominada otra vez, no cree que Kevyn haga nada para salvarla. Antes podía considerar que él sería una de las personas con las que contaría dentro de la competencia, pero ahora prefiere no dar por hecho que recibirá su respaldo cuando más lo necesite.

Esta pérdida de confianza pone sobre la mesa la duda de qué pasará entre los dos si sus intereses chocan en el futuro. En un reality donde cada movimiento cuenta, este distanciamiento podría cambiar por completo las alianzas y la estrategia de ambos para las siguientes nominaciones.