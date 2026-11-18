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Vadim Kornilov, agente de Dmitry Bivol, se lanzó con todo contra Canelo Álvarez asegurando que el mexicano habla demasiado sobre una posible revancha con su peleador. El promotor señaló que el tapatío siempre menciona a Bivol después de sus peleas, pero que jamás se ha acercado a ellos para negociar un segundo combate.

Kornilov explicó que Canelo lo ha mencionado después de casi todas sus peleas desde que perdió ante Bivol, y aunque dice que quiere la revancha, solo lo hace en ruedas de prensa y no llama por teléfono.

Para recordar el golpe a la realidad, Dmitry Bivol es uno de los tres peleadores que han vencido a Canelo. El ruso derrotó al mexicano el 7 de mayo de 2022 en el T-Mobile Arena de Las Vegas por decisión unánime, con tarjetas de 115-113 en los tres jueces, reteniendo así su cinturón semipesado de la AMB.

En aquel combate, Bivol dominó con su estatura, alcance y volumen de golpes, usando el jab para mantener a Canelo lejos y conectando rectos al rostro. Mientras Álvarez buscó castigar el cuerpo y presionar, Bivol mantuvo la movilidad y el ritmo. Las estadísticas de CompuBox confirmaron la paliza: el ruso conectó 152 golpes frente a los 84 de Canelo, superándolo también en jabs y golpes de poder.

¿Qué sigue para el tapatío?

Canelo Álvarez ya recuperó el título supermediano del CMB y no tiene un retador obligatorio inmediato. Esto le deja el camino libre para definir su siguiente pelea, prevista para marzo de 2027, sin la obligación de enfrentar primero al guatemalteco Lester Martínez.

Una de las opciones que ha tomado fuerza es subir a semicompleto para buscar a Willy Hutchinson, campeón del CMB en las 175 libras. Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, confirmó que el británico es una alternativa, aunque no hay un acuerdo ni fecha oficial.

Si decide quedarse en las 168 libras, el cubano Osleys Iglesias, campeón de la FIB, es la ruta para volver a unificar cinturones. También siguen sobre la mesa una revancha contra Terence Crawford y el segundo combate con Dmitry Bivol, aunque estas dos últimas peleas dependen de resolver las condiciones económicas y el peso pactado.

La verdad, ya estuvo bueno de promesas en rueda de prensa; o llama al teléfono o que deje de decir que quiere la revancha.