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La convivencia en La Mansión VIP se puso intensísima la noche del 16 de noviembre. Todo empezó con una fiesta alrededor de la alberca donde los participantes decidieron armar una ronda de besos, pero el momento que realmente rompió el internet fue el encuentro entre La Cukis y Paola Suárez.

El beso fue todo un espectáculo porque Paola estaba dentro del agua y La Cukis afuera; se acercaron y se lanzaron un beso apasionado que duró casi quince segundos. Honestamente, la química estuvo a tope y no tardaron en volverse el centro de atención de todos los que estaban ahí.

En redes sociales la gente no se quedó callada y el clip ya circula con comentarios de que parecía una escena de película romántica. Algunos fans celebraron el momento y otros bromearon sobre la intensidad del encuentro, asegurando que fue lo mejor de la fiesta.

Además de todo este drama romántico, la noche también sirvió para recibir a dos nuevos habitantes: Yetus Prime y Deiby Ruiz, quienes se integraron a la competencia justo cuando se armaba el ambiente en la alberca.

La verdad es que con este beso, La Cukis y Paola Suárez se robaron el show por completo.