U2 se pone las pilas y lanza cuarta fecha en México: la última oportunidad para verlos

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U2 no quiere dejar a nadie fuera y acaba de anunciar un cuarto concierto en la Ciudad de México. La noticia llegó el viernes 23 de octubre a través de las redes sociales de Ocesa, después de agotar las entradas para las tres primeras fechas. Esta nueva presentación se suma a la gira The Greatest Show on Earth World Tour y, según informó la promotora, será la última oportunidad para ver a la banda irlandesa en territorio mexicano.

La espera ha sido eterna, ya que la agrupación regresa a los escenarios de México después de nueve años de ausencia. Para los que no quieren quedarse con las ganas, la cita será en el Estadio GNP Seguros el 2 de marzo de 2027.

El plan para conseguir los boletos

Si quieres ir, saca el calendario porque el movimiento de las preventas está intenso. Para la fecha del 2 de marzo de 2027, la preventa Banamex arranca el 27 de octubre a partir de las 10:00 horas. Lo mejor es que los tarjetahabientes pueden liquidar sus entradas a tres o seis meses sin intereses, para que el bolsillo no sufra tanto.

Para los que son fans nivel experto y quieren acceso anticipado, la banda explicó en sus redes sociales que deben registrarse en U2.com. Básicamente es la misma dinámica que usaron para los conciertos anteriores, así que ya saben cómo está la movida.

Además, hay grupos específicos con sus propios tiempos. La venta para el grupo Feedback es el 26 de octubre, mientras que el grupo The Hype tiene su acceso el 27 de octubre a las 10:00 horas, tiempo local.

Música nueva y sorpresas en el escenario

La visita de U2 no es solo para recordar los viejos tiempos, sino para promocionar su nuevo álbum, Carnaval de Luz. Este disco es un evento en sí mismo, ya que marca el regreso de la banda a un formato de larga duración después de casi 10 años; su último material de este tipo salió en 2017. Durante ese tiempo, Bono, Larry Mullen Jr., Adam Clayton y The Edge se enfocaron más en los shows en vivo y en lanzar canciones ocasionales.

El álbum completo llegará a las plataformas musicales el 13 de noviembre y trae un total de 12 canciones. Para ir calentando motores, la banda ya soltó adelantos de temas como Silencio y The Greatest Show on Earth. De hecho, la canción Street of Dreams tiene un video grabado justo en el centro de la Ciudad de México, lo cual es un detalle muy cool para los fans locales.

Más allá de México

Después de cerrar su ciclo en el Estadio GNP Seguros, los irlandeses seguirán su camino hacia Sudamérica. El itinerario marca que viajarán a Brasil para presentarse los días 10 y 12 de marzo en São Paulo, y posteriormente aterrizarán en Buenos Aires, Argentina.

Como cereza del pastel, los conciertos contarán con la participación de Beck como invitado especial. El compositor, productor y multiinstrumentista se sumará al espectáculo, junto a la banda.

Honestamente, que hayan agotado tres fechas y tengan que poner una cuarta dice todo lo que necesitamos saber: U2 sigue siendo la ley. ¿Ustedes ya tienen sus boletos o esperarán a la preventa del 27 de octubre?