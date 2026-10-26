Cristian Castro presenta a su novia Vanessa Ríos pero le huye al beso en los Billboard

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Cristian Castro se robó las miradas en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados en Miami. El motivo no fue solo que recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística, sino que aprovechó la alfombra azul para presentar oficialmente a su novia, Vanessa Ríos.

El cantante es hijo de la actriz Verónica Castro y del actor Manuel Valdés, además de sobrino de leyendas de la comedia como Ramón Valdés y Germán Valdés.

Un debut con mucha chispa y un 'fail' romántico

La pareja llegó junta al evento y se tomó el tiempo de platicar con los medios de comunicación para soltar algunos detalles de su relación. Todo iba viento en popa hasta que la prensa quiso subir el nivel de intensidad y les pidió que se dieran un beso frente a las cámaras.

Al principio, Cristian aceptó el reto y ambos se pusieron frente a frente, creando el momento perfecto para la foto. Sin embargo, justo cuando parecía que los labios se iban a tocar, el cantante se echó para atrás y prefirió limitarse a una sonrisa. Al final, la pareja se retiró caminando de la mano, dejando a los reporteros y al público con la intriga de por qué decidió evitar el beso en su primera aparición pública en un evento de este calibre.

Entre tacos, rezos y música

Durante una entrevista con Telemundo, Cristian se puso bromista al hablar de su físico. Cuando le preguntaron cuál era su secreto para mantenerse en forma, soltó que, además de no hacer nada, su fórmula incluye mucho amor y, sobre todo, mucha comida y muchos tacos.

También habló sobre el impacto que Vanessa ha tenido en su vida diaria, destacando que ahora tiene una relación más cercana con la fe. Explicó que comparten actividades religiosas y que están haciendo el rosario casi a diario, asegurando que gracias a ella se está poniendo bien con Dios. Además, mencionó que ella le cocina mucho.

Los detalles de la relación

Sobre Vanessa Ríos, el cantante reveló que ella es originaria de Guadalajara, Jalisco, y no escatimó en elogios hacia ella, afirmando que canta muy bonito. Por su parte, Vanessa se mostró muy orgullosa de acompañar a Cristian en esa noche tan especial.

La joven también confesó que el cantante tiene voz y voto en su imagen, confirmando que él participó activamente en la elección del atuendo que ella utilizó para la alfombra azul. Al ser cuestionada sobre si él la había ayudado a decidir qué ponerse, respondió con un rotundo y repetido que sí.

Para cerrar con broche de oro, Vanessa reveló un detalle muy tierno (y musical) sobre sus mañanas. Cuando le preguntaron si Cristian acostumbraba cantarle por las mañanas o despertarla con alguna melodía, contó que la canción que suele dedicarle para despertarlo es Buenos días, Señor Sol, el tema que el mismo artista popularizó.