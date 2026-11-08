Tus resaltadores favoritos ahora son labiales: STABILO y KIKO Milano lanzan colección

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Stabilo y KIKO Milano se aliaron para lanzar la colección STABILO x KIKO MILANO Lip Mark(er). Se trata de una línea de tintas labiales que imitan la apariencia de los populares resaltadores fluorescentes de la firma alemana, pero diseñados para aplicar color en los labios en lugar de pintar sobre papel.

Esta colaboración llega con cinco tonalidades diferentes. Los productos cuentan con una fórmula ultraligera que deja un acabado mate y una sensación aterciopelada sobre la piel. El diseño es un guiño total a la papelería, pues conserva la estética de los marcadores tradicionales, incluyendo la famosa punta oblicua.

El truco de la cobertura modulable

Uno de los puntos fuertes de estos labiales es que la cobertura es modulable. Esto significa que la intensidad del color depende totalmente de cuántas veces se aplique el producto. Si buscas un tono discreto y natural, basta con una sola pasada; pero si quieres un resultado mucho más intenso y marcado, puedes seguir añadiendo capas.

Según KIKO Milano, la fórmula está pensada para adaptarse a cualquier estilo de maquillaje. Puedes pasar de unos labios ligeramente coloreados a un look mucho más definido. Además, la textura ligera evita que se sienta el labial pesado, algo que suele pasar con otros productos cosméticos.

Diseño de papelería para el maquillaje

El formato de estos labiales es una copia fiel de los marcadores fluorescentes que han estado en las mochilas y oficinas por décadas. Tienen un cuerpo compacto y una punta diseñada específicamente para facilitar la aplicación del color.

La punta oblicua no es solo por estética, sino que tiene una función práctica: permite hacer dos tipos de trazos. La parte plana es ideal para distribuir el color por toda la superficie de los labios, mientras que el borde más delgado sirve para definir el contorno con precisión. Básicamente, el producto funciona como tinta labial y como delineador al mismo tiempo.

Técnicas de aplicación y duración

Gracias a su acabado mate, estos labiales son perfectos para quienes usan la técnica del lip combo, que consiste en combinar un delineador con otro producto para dar más definición o crear un efecto de volumen en los labios.

La fórmula busca fijar el color durante varias horas, alejándose de los labiales cremosos que suelen dejar un brillo satinado. Sin embargo, la marca aclara que la duración real puede variar dependiendo de las actividades de cada persona, especialmente por el contacto con comidas y bebidas, así como por la cantidad de producto que se haya aplicado.

¿Dónde conseguirlos?

La colección STABILO x KIKO MILANO Lip Mark(er) ya aparece en el catálogo oficial en línea de la firma italiana de cosméticos. Los interesados pueden revisar los detalles en el sitio web de KIKO Milano, aunque la disponibilidad de los cinco tonos, los precios y las opciones de compra pueden cambiar según el país y el inventario de cada tienda.

Esta no es la primera vez que la empresa alemana coquetea con la belleza. En 2020 ya habían hecho una iniciativa relacionada con cosméticos junto con Sephora. Ahora, con KIKO Milano, vuelven a trasladar el diseño de sus artículos de escritura al mundo del maquillaje.

La neta es que pasar de subrayar apuntes a delinearse los labios es un salto muy loco, pero el diseño está cool. ¿Será que ahora vamos a confundir el labial con el resaltador en la bolsa?