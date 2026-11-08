La Bebeshita y su glow up: así ha cambiado Daniela Alexis desde Enamorándonos

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Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, ha tenido una evolución física que dejó a todos picados desde que saltó a la fama en la televisión mexicana. Su debut fue en 2016 en el programa Enamorándonos de TV Azteca, donde se ganó al público con su carisma y su costumbre de decir bebesitos a los hombres.

Ya pasaron casi diez años desde aquel estreno y el cambio es drástico. La Bebeshita pasó de tener el cabello oscuro y facciones más naturales a lucir una melena rubia platinada. Además de los looks, la integrante de La Granja VIP ha sido muy abierta sobre los procedimientos estéticos que se ha hecho para llegar a su versión actual.

El recetario de cirugías

La Bebeshita no se ha guardado nada y ha contado que se sometió a liposucciones con lipotransferencia para moldear su cuerpo y pasar grasa a las caderas y glúteos. También mencionó que pasó por cirugías de aumento de busto y que después tuvo que hacer procedimientos para cambiar o retirar los implantes.

Para terminar el paquete, Daniela Alexis confirmó que se hizo una rinoplastia, bichectomía y reducción de papada. A todo esto le sumó retoques no quirúrgicos como el uso de ácido hialurónico y bótox. Honestamente, el cambio es total y ella misma ha querido que sus seguidores vean todo el proceso.

¿Ustedes qué dicen, se ve mejor ahora o extrañan a la Bebeshita de 2016?