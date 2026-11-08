Alejandra Guzmán y Frida Sofía: ¿hubo reconciliación o solo un saludo de cumple?

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Después de pasar varios años distanciadas, Alejandra Guzmán y Frida Sofía tuvieron un acercamiento que la cantante recuerda con mucho cariño. La intérprete confirmó que decidió buscar a su hija y tocar a su puerta para acompañarla en el festejo de su cumpleaños. Aunque no habló de una reconciliación definitiva, sí reconoció que se quedó con un recuerdo positivo de ese encuentro.

La cantante explicó que le gustaría que ambas pudieran comunicarse sin la presión de la prensa. Sobre el momento, comentó que se atrevió a hacerlo, la celebró y así quiere dejar el recuerdo. Para Alejandra, lo más importante es que el avance en su relación ocurra en privado y no se convierta en un tema constante para los medios.

Sobre Frida Sofía, la cantante destacó que a sus 34 años ya es una persona madura que tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Resaltó que su hija tiene todo para triunfar en la vida, mencionando que posee una voz preciosa y cuenta con dos carreras, algo que Alejandra contrastó diciendo que ella misma no tiene carrera. Su mayor deseo actual es simplemente verla feliz.

Por otro lado, la artista se sinceró sobre el año tan pesado que vivió debido a problemas de salud. Contó que pasó prácticamente un año en cama y tuvo que someterse a diez operaciones. Aunque apenas lleva cuatro meses de regreso al trabajo, aseguró que actualmente se encuentra mejor, a pesar de que se luxó, aclarando que es normal con las prótesis.

La cantante aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido durante este proceso y mencionó que le da gusto mantener un diálogo cercano con los medios. Ahora se está preparando para volver a los escenarios con varios compromisos profesionales para noviembre. Entre sus próximas presentaciones mencionó un concierto en Teotihuacán, otro en Veracruz y una fecha en la Ciudad de México el 27 de noviembre.

Sobre esta nueva etapa, Alejandra aseguró que tiene todas las ganas y se siente contenta de estar bien, especialmente después de que sus presentaciones en las arenas de Guadalajara tuvieran buenos resultados. Sobre su vida sentimental, dejó claro que no está enamorada de nadie ni tiene planes de empezar una relación, ya que ahora su prioridad es ella misma.

Finalmente, recordó a su mamá, Silvia Pinal, cuyo primer aniversario luctuoso se cumple el 27 de noviembre. La cantante adelantó que aprovechará el concierto que tiene programado ese mismo día para rendirle un homenaje a través de la música, describiendo que poder cantarle y trabajar es un regalo.

Alejandra contó que ha recibido muestras de afecto de personas que también recuerdan con cariño a la primera actriz. Mencionó que le han regalado detalles como una figura de Silvia Pinal hecha en 3D y un muñeco donde aparecen ambas abrazándose. Cuando le preguntaron qué lugar ocupa su madre en su vida, respondió que el mayor, estando presente en su casa, en su corazón y en su vida.