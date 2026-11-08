Jessie Cervantes se quita el traje de locutor y nos cuenta cómo es su vida en casa

Entretenimiento

Jessie Cervantes se conoce por ser el analítico y exigente profesional de la radio y la televisión, pero lejos de los micrófonos existe una versión mucho más relajada. En una charla con Gilberto Barrera, el comunicador confesó que al llegar a su hogar se quita el personaje para convertirse simplemente en Jesús Cervantes: un esposo que disfruta de las cosas sencillas, como tender la cama, sacar a los perritos, lavar la camioneta y salir a comer a lugares ricos.

Cuando no está trabajando, su plan ideal es recostarse a ver series o programas con su esposa. A diferencia de su faceta laboral, donde analiza cada detalle de las obras de teatro o estudia a fondo a sus entrevistados —como hizo con el Gran Campeón Mexicano al enfocarse en la relación padre e hijo en lugar de las peleas—, sus fines de semana son para el descanso puro. Le gusta ver comedias de José Eduardo Derbez, la serie del Hotel VIP o el juicio de Eugenio Derbez.

Un fanático de los podcasts y la competencia

La cultura del streaming y el audio digital son parte fundamental de su día a día. Cervantes es un consumidor voraz de podcasts y mencionó que disfruta de contenidos como Se Regalan Dudas, La Cotorrisa, y los programas de Melo Montoya, Osor Traba, Pepe y Chema. De hecho, contó que escuchó hasta tres veces el episodio del Vampiro Canadiense donde narra su pelea con Penta Zero Miedo, una lucha que describe como apoteósica por el uso de tachuelas, vidrio y mesas.

En su casa también impera la emoción de los reality shows. Son muy fans de Exatlón, aunque tienen una rivalidad familiar divertida: él apoya al equipo rojo mientras que su mujer es del equipo azul. Sus hijos también participan activamente decidiendo qué música escuchar o qué programas ver en familia.

De Guadalajara a la capital con dos maletas

Sus inicios profesionales fueron en Guadalajara, donde empezó en Radio Variedades, una filial de AM, presentando canciones y dando la hora. Gracias a que su padre era amigo del líder sindical del STIRT en esa ciudad, entró como operador de audio y más tarde se convirtió en productor. En esa etapa, su vida estaba dividida entre la escuela, la radio y su novia, quien es su esposa actual y con quien sale desde los 15 o 16 años.

Cervantes creció en la colonia Ladrón de Guevara, en un sector de clase media, aunque nació en la colonia Ferrocarril. Recordó que es hijo único y que sus padres se divorciaron en 1974, después de 22 años de matrimonio, lo que provocó que durante un tiempo no viera a su padre y que luego se encontraran cada ocho o quince días.

Su salto a la Ciudad de México ocurrió en enero de 1992. En aquel entonces tenía un programa de videos en Televisa Guadalajara y, junto a Víctor Manuel Luján y otros compañeros, había lanzado La Qué Buena en AM en Guadalajara. Cuando Martín Fabián se mudó a la capital, lo llamó para que manejara lo que hoy son los 40 Principales, que en ese momento se llamaba Estéreo Cien, ya que Fabián no tenía mucha experiencia en la música pop.

El sueño de hacer radio en la ciudad más grande del mundo era tan fuerte que dejó todo en Guadalajara, a pesar de que tenía un excelente rating y ganaba muy bien. Llegó a México con solo dos maletas y recuerda con detalle su primer traslado: un taxi vocho que no tenía asiento delantero, donde tuvo que poner sus pertenencias mientras se dirigía a Tlalpan 3000.

Al llegar, aunque le habían prometido hotel, terminó viviendo en el departamento de Pepe Garza, donde también conoció a Ricky Luis. Para dar este paso, Jessie ya estaba casado y tenía dos hijos. A su esposa le dijo que no había manera de rechazar la invitación a México y que tenían que hacerlo; ella siempre lo ha apoyado muchísimo y le respondió que se fueran a México.