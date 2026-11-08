Bellakath se une a La Mansión VIP 2: el caos comienza hoy

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Bellakath es la décima participante confirmada para la segunda temporada de La Mansión VIP 2. El reality de convivencia 24/7, creado por el influencer HotSpanish, arranca hoy domingo 8 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas. Quienes quieran seguir el chisme podrán verlo gratis a través del canal oficial de YouTube de HotSpanish.

La entrada de la cantante al set estuvo llena de misterio. Llegó con el rostro cubierto por una gabardina blanca larga que casi no dejaba ver sus tacones, un look que hacía referencia a su apodo de La Reina. Para dar una pista de quién era, pusieron una corona dentro de una vitrina de cristal. Al final, Bellakath fue coronada y reveló su identidad, terminando así con los rumores que llevaban varios días circulando sobre su posible ingreso al programa.

¿Quién es la nueva integrante?

Bellakath, cuyo nombre real es Hilda Katherinne Huerta Díaz, nació el 5 de octubre de 1997 en Ciudad de México. Es una de las figuras más influyentes del reguetón mexa, género que se caracteriza por letras sexualmente explícitas. Antes de lanzarse a la música, estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur y se graduó en la licenciatura en Derecho por la UNAM.

Su camino en la televisión empezó en 2018 en el reality de citas Enamorándonos de TV Azteca, aunque terminó mal; fue expulsada en 2019 por difundir memes racistas sobre Yalitza Aparicio. Después de eso, se enfocó en crear contenido para TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, donde tiene millones de seguidores.

En la música, comenzó en 2020 con temas como Lluvia de micheladas y La gata de la agrícola oriental. Sin embargo, el hit que la lanzó al estrellazo en 2022 fue Gatita, aunque esa misma canción le trajo problemas por acusaciones de plagio que la obligaron a retirarse un tiempo de las plataformas de streaming. Gatita llegó a los primeros puestos en México y formó parte de su primer álbum, Kittyponeo, el cual también incluye Reggaeton Champagne junto a Dani Flow.

El elenco y la dinámica de la casa

Bellakath no estará sola en Guadalajara, Jalisco. Compartirá la residencia durante 30 días con otros participantes, hasta sumar 16 en total. Entre los confirmados están Tony Aguirre, Cintia Cossio, João Ferreira, Paolita Suárez, Itatí López y Karely Ruiz. Como Bellakath fue la última revelada antes del estreno, el resto de los integrantes se conocerán hasta hoy domingo 8 de noviembre.

El formato es intenso: convivencia total las 24 horas del día, los siete días de la semana, vigilados por cámaras todo el tiempo. Los participantes serán divididos en dos equipos al azar. Durante la semana, tendrán que enfrentarse en desafíos y dinámicas para ganar beneficios dentro de la mansión.

El premio y el poder del público

La competencia no es solo por el ego, ya que el ganador o ganadora se llevará un premio de 2,000,000 de pesos en efectivo. Lo más interesante es que la audiencia tiene el control total del destino de los participantes, ya que las votaciones se harán a través del superchat de YouTube para decidir quién se queda y quién se va.

Este proyecto ya tuvo una primera temporada en abril de 2026, donde vimos a personajes como Alfredo Adame, Niurka Marcos, Sol León, Maza Clan, Naim Darrechi y Katy Cardona. En aquella ocasión, la empresaria Sol León fue quien se llevó la victoria.

Con Bellakath en la mezcla, el ambiente en Guadalajara promete estar más picante que nunca. ¿Soportarán 30 días encerrados o alguien explotará antes de la primera semana?