Irapuato es la capital mundial de la fresa y tiene los postres más top

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Irapuato, en Guanajuato, se ha coronado como la Capital Mundial de la Fresa. No es solo por presumir el nombre, sino por toda una tradición de cultivo y comercio que ya es parte del ADN económico y cultural de la zona, haciendo que este destino sea único en México.

Pero lo mejor no está en los campos, sino en el paladar. En la ciudad encuentras de todo: desde la fruta fresca hasta postres que son un sueño. Las fresas con crema son la estrella, esa mezcla cremosa y dulce que es un clásico nacional, pero también se lucen con fresas cubiertas de chocolate, mermeladas y conservas.

Si quieres vivir la experiencia completa, la Feria de las Fresas es la cita obligada. Es el evento donde se junta todo el ambiente cultural, recreativo y comercial para presumir lo mejor de la región.

Ir a Irapuato es básicamente un tour para entender cómo una fruta puede definir la identidad de toda una ciudad. ¿Quién se apunta para ir por unas fresas con crema?