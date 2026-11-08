Irapuato es la capital mundial de la fresa y tiene los postres más top
Irapuato, en Guanajuato, se ha coronado como la Capital Mundial de la Fresa. No es solo por presumir el nombre, sino por toda una tradición de cultivo y comercio que ya es parte del ADN económico y cultural de la zona, haciendo que este destino sea único en México.
Pero lo mejor no está en los campos, sino en el paladar. En la ciudad encuentras de todo: desde la fruta fresca hasta postres que son un sueño. Las fresas con crema son la estrella, esa mezcla cremosa y dulce que es un clásico nacional, pero también se lucen con fresas cubiertas de chocolate, mermeladas y conservas.
Si quieres vivir la experiencia completa, la Feria de las Fresas es la cita obligada. Es el evento donde se junta todo el ambiente cultural, recreativo y comercial para presumir lo mejor de la región.
Ir a Irapuato es básicamente un tour para entender cómo una fruta puede definir la identidad de toda una ciudad. ¿Quién se apunta para ir por unas fresas con crema?