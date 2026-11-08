Juan Pablo Medina aclara si ya tiene novia tras su ruptura

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Juan Pablo Medina terminó con el misterio y confirmó que no tiene novia. Aunque el actor se dijo feliz, negó estar viviendo un romance en este momento, admitiendo que todavía enfrenta algunos tropiezos tanto en el amor como en lo profesional.

Esta noticia llega después de que muchos se preguntaran por su situación sentimental tras su separación de Paulina Dávila. La pareja había terminado en junio de 2023, tras tres años de noviazgo, luego de superar el problema ocasionado por la trombosis. Después de eso, se les vio coincidir en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en un concierto de Karol G en el Estadio Azteca en 2024, lo que hizo pensar que se habían reconciliado.

Sin embargo, la historia de idas y vueltas terminó oficialmente a finales de enero de 2026, cuando ambos confirmaron que su ruptura era definitiva.

Un camino difícil

El proceso de reconstruirse no ha sido sencillo para el actor de Drenaje profundo. En 2021, Juan Pablo estuvo al borde de la muerte debido a una trombosis arterial que terminó con la amputación de una de sus piernas. Tras una recuperación larga y complicada que lo mantuvo lejos de los reflectores, el actor explicó que lo vivido fue un proceso profundo de aceptación.

¿Bioserie en camino?

En cuanto al trabajo, Medina confirmó que existía la opción de crear una bioserie sobre su vida, pero la propuesta se cayó de manera abrupta. Sus seguidores ahora quedan a la espera de que anuncie nuevos proyectos o que surja otra oportunidad para contar su historia en la pantalla.