El secreto de Rosa Gloria Chagoyán: piernas millonarias y noviazgos por telepatía

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Rosa Gloria Chagoyán se convirtió en un símbolo sensual del cine mexicano gracias a su papel en la saga de Lola la trailera. En esas películas, la actriz demostraba que podía manejar un tráiler a alta velocidad, seducir a los villanos y esquivar explosivos en la carretera, todo al mismo tiempo. De hecho, la estrella no utiliza dobles en sus escenas peligrosas: ha saltado del vagón de un ferrocarril en movimiento (La rielera) y es capaz de montar un caballo a todo galope (Maten al fugitivo).

En una entrevista concedida en 1990, justo antes de filmar la saga La guerrera vengadora, la actriz confesó que posee las piernas más caras del mundo. Sus extremidades tienen un valor de un millón de dólares y fueron aseguradas por la compañía Lloyd de Inglaterra. Sobre su físico, Rosa Gloria explicó que siempre ha sido piernuda, especialmente de la pantorrilla, y que estudiar danza clásica le ayudó a estilizar sus piernas. También mencionó que pasó de pesar 48 kilos a 56 kilos, pero que nunca ha recurrido a la cirugía ni a las inyecciones de silicona para mantener su figura.

Para mantenerse en forma, la actriz sigue una rutina de ejercicio donde alterna días de gimnasia y aerobics con días de pesas, asegurando que no deja de ir al gimnasio. En cuanto a su alimentación, evita los dulces, los refrescos, las harinas, los azúcares y las grasas. Sin embargo, admite que no sigue la dieta al pie de la letra y que se come lo que se le antoja el día que tiene el deseo.

Sobre su imagen sexy, Rosa Gloria contó que ella no intentó proyectar esa sensualidad deliberadamente. Al principio de su carrera proyectaba una imagen de niña dulce y no se le había ocurrido usar minifaldas o shorts, pero empezó a vestir así a partir de Lola la trailera y el público respondió positivamente. Aunque sus películas son de aventura, no se considera a sí misma un símbolo sexual, sino que deja que el público decida cómo verla.

Otro detalle curioso es que la actriz mide 1.78 metros, lo que le causó problemas al inicio de su carrera porque los galanes eran más bajitos que ella. Mencionó que actores como Felipe Arriaga y Lorenzo de Monteclaro no le llegaban en estatura, por lo que en las fotonovelas era común el recurso de ponerles un banquito o unos ladrillitos para nivelar las estaturas durante las escenas.

La parte más extraña de sus revelaciones es su experiencia con la parapsicología. Rosa Gloria explicó que hace aproximadamente 12 años estudió la comunicación por medio del pensamiento y puso en práctica la telepatía. Gracias a esto, aseguró que tuvo un novio por telepatía. El proceso comenzó cuando se enamoró de un actor al verlo en la televisión y se volvió fan de todas sus telenovelas.

Para conocerlo, la actriz aplicó un método específico: el día de una entrega de premios importante, pasó todo el día enviándole mensajes mentales para decirle que ella estaría en esa fiesta y que él debía ir para que pudieran conocerse. Después de arreglarse y entregar su premio, el actor apareció frente a ella, según contó, en unas fachas horribles. El galán le confesó que no tenía planeado asistir al evento, pero que de pronto sintió ganas de ir para ver cómo estaba el ambiente. Tras decirle que le fascinaba, el actor le pidió su teléfono y fueron novios por un tiempo, aunque la relación fue efímera porque el papá de Rosa Gloria regañó al joven por llegar tarde de una fiesta.

La telepatía también le sirvió para conocer al director de cine Franco Zeffirelli. Cuando se enteró de que vendría a México para el estreno de Amor eterno, se vistió de blanco porque considera que ese color le da suerte. Aunque sus amigas la dejaron plantada y llegó tarde al cine, terminó sentada en la escalinata donde un matrimonio la invitó a cenar. Al salir, ese mismo matrimonio la puso justo al lado de Zeffirelli y le tomaron fotografías que salieron en los periódicos, terminando la noche cenando con el director.