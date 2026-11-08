Karime Pindter pone la salud mental como prioridad y se lanza a los Premios HEAT

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Karime Pindter ha dejado claro que su evolución personal ha sido uno de los aprendizajes más fuertes de 2026. La conductora reveló que sigue trabajando en su salud mental a través de terapia psicológica, atención psiquiátrica y diversos procesos de crecimiento personal, lo que le ha permitido desarrollar mucha más paciencia este año.

Para Karime, atender las emociones no debe ser un tema incómodo ni generar temor o rechazo. Considera que cuidar la salud mental es fundamental para su bienestar y es el camino que le ha permitido evolucionar. Según explicó, actualmente buscar algún tipo de terapia debería verse como algo cotidiano, pues a estas alturas del partido es canasta básica acudir con especialistas y no tener miedo de ir al psiquiatra.

Pindter reconoció que durante mucho tiempo existieron prejuicios alrededor de la atención psicológica y psiquiátrica, y considera necesario cambiar esa percepción. Gracias a este proceso, la figura de televisión mencionó que ahora procura tomar mejores decisiones, se siente más determinada y, sobre todo, ha aprendido a no tomarse las cosas tan en serio ni darle tanta importancia a todo.

El despliegue en los Premios HEAT

En el plano profesional, Karime Pindter formará parte del equipo de conductores de los Premios HEAT, según se informó el 5 de noviembre. La primera edición mexicana de este evento se celebraba ese mismo día en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.

La conducción será compartida con un grupo internacional que incluye a Caroline Aquino de República Dominicana, Yohana Vargas de Venezuela, Ignacio Baladán de Uruguay, y los colombianos Dímelo King y La Segura. La ceremonia forma parte de la Semana HEAT, que se desarrolla del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta, en alianza con el Gobierno de Jalisco. La gala se transmitiría en vivo a través de LosHeat.tv.

Regional Mexicano y nominaciones

Esta edición de los premios incorpora por primera vez la categoría de Regional Mexicano. En cuanto a las nominaciones, Karol G encabeza el conteo con diez menciones, seguida de Bad Bunny, con nueve. Un dato relevante de la competencia es que ocho de los 13 nombres más nominados corresponden a mujeres.

Nuevos proyectos en el radar

Además de su paso por los premios, Karime atraviesa una etapa de expansión en sus proyectos. Su documental ya llegó al público de Estados Unidos a través de las plataformas Hulu y Disney+.

La conductora también soltó un pequeño adelanto sobre su futuro profesional, ya que se prepara para participar en otro proyecto que, por ahora, no puede revelar. Toca esperar a que suelte la sopa completa para saber de qué se trata.

La neta, qué bueno que Karime normalice que ir a terapia es básicamente un basic necessity hoy en día. ¿Y ustedes ya empezaron su proceso o siguen fingiendo que todo está bien?