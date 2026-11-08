The Original Misfits podría venir a México en 2027

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Los fans del horror punk ya están emocionados porque The Original Misfits tiene planes de regresar a México en 2027. El motivo es su gira de aniversario número 50, la cual buscan que sea un tour a gran escala y no solo conciertos aislados y esporádicos como ha pasado en los últimos años.

Jerry Only, cofundador de la banda, explicó que la idea es visitar Estados Unidos, Europa, Sudamérica y México. Según el bajista, mencionó la gran respuesta que el público latinoamericano suele dar al género.

Aunque la noticia tiene a todos saltando, hay que bajarle un poco a la intensidad: por ahora esto es solo una expectativa y una idea. Jerry Only aclaró que se trata de un adelanto de lo que podría venir, ya que ni las sedes ni las fechas de la gira para 2027 han sido confirmadas.

La formación de The Original Misfits cuenta con Jerry Only, Glenn Danzig y Doyle Wolfgang von Frankenstein. Solo queda esperar que este plan se concrete para que el caos llegue oficialmente a nuestro país. ¿Ya tienen listo el outfit negro?