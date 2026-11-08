Quintonil es el mejor restaurante de México y el cuarto del mundo en 2026

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La gastronomía mexicana alcanzó un punto histórico en la revelación oficial del Top 50 de los mejores restaurantes de 2026. Quintonil se coronó como el mejor restaurante de todo México y de Latinoamérica, logrando además ascender hasta la posición número 4 a nivel global. Este resultado representa un movimiento contundente en el panorama culinario, donde Asia y América Latina ganan terreno frente a los clásicos europeos.

Este logro es la culminación de catorce años de evolución desde que el restaurante abrió sus puertas en 2012. El proyecto, comandado por el chef Jorge Vallejo y la directora de sala Alejandra Flores, se ha consolidado gracias a una trayectoria enfocada en la sutileza botánica y el rescate de ingredientes de proximidad, sumado a una visión hospitalaria que atrae tanto a locales como a foodies internacionales.

El secreto detrás del sabor de Quintonil

Ubicado en Av. Isaac Newton 55, en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, el restaurante es un equilibrio entre las tradiciones y los fogones. Su nombre hace honor a una hierba silvestre de la familia de los amarantos, que es un símbolo de la despensa popular en México. El compromiso con la frescura es total: gran parte de los brotes, flores y elementos verdes que llegan al plato viajan apenas 30 metros desde su propia terraza-huerto urbano.

En cuanto al menú, hay preparaciones que han cautivado especialmente a los viajeros e inspectores en este ciclo. Destacan el pato asado acompañado de mole manchamanteles de coco, el chileatole de hongos silvestres con frijoles y maíz cacahuazintle, así como los tacos de insectos ceremoniales. Para cerrar la experiencia, la tradicional nieve de quintonil sigue siendo un elemento clave de su propuesta.

Los otros reyes de la gastronomía mundial

El Top 5 global incluye propuestas que van desde la maestría del fuego hasta la ciencia ficción. En España, específicamente en el Valle de Atxondo, País Vasco, se encuentra Asador Etxebarri. Bajo la dirección del chef autodidacta Bittor Arguinzoniz, el lugar convierte la leña y las parrillas artesanales en poesía comestible. Sus platos emblemáticos incluyen chuletas de vaca vieja con maduración milimétrica, gambas rojas de Palamós y una mantequilla de leche de cabra hecha en casa con humo suave.

Por otro lado, en Bangkok, Tailandia, el chef Gaggan Anand lidera un espacio donde la alta gastronomía progresiva se mezcla con la comedia y el rock and roll. Su cocina es una reinterpretación de las raíces indias con influencias tailandesas y técnicas contemporáneas, donde destacan esferificaciones de curry, explosiones líquidas de yogur especiado y platos que se comen con las manos, diseñados para provocar asombro y risas.

En Copenhague, Dinamarca, Alchemist ofrece una experiencia teatral en un antiguo astillero industrial. El chef Rasmus Munk utiliza una cúpula planetaria que proyecta desde fondos marinos con plástico hasta auroras boreales y constelaciones. Su menú degustación consta de unas 50 impresiones que fusionan arquitectura, gastronomía molecular, ciencia ficción y crítica social.

Finalmente, en Hong Kong, el restaurante Wing, dirigido por el chef Vicky Cheng, rinde homenaje a las ocho cocinas regionales de China. Aunque se basa en el recetario cantonés clásico, lo transforma con un rigor técnico avanzado. El menú balancea platos de cerdo glaseado con mieles locales, aves maduradas, fondos aromáticos de especias milenarias y hongos raros, además de mariscos vivos salteados en woks a fuego vivo.

Honestamente, que Quintonil esté en el top 5 mundial es un golazo para nuestra cocina. ¿Ya tienen reservación o nos vamos a quedar con las ganas de probar el pato con mole?