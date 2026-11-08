Joan Manuel Serrat y su pasado como sexador de pollos: la anécdota más random del artista

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Joan Manuel Serrat tiene una historia de vida que parece sacada de una película, y no precisamente por la parte de la fama. Antes de que el mundo descubriera su talento musical, el artista pasó por sectores tan variados como la metalurgia y la ganadería.

Uno de los capítulos más curiosos fue su etapa como sexador de pollos. Serrat contó que tomó un curso de tres meses mientras estudiaba Biológicas. Y no, no fue por vocación, sino porque el puesto estaba muy bien pagado. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que el trabajo era muy difícil.

El cantante explicó que en las razas ponedoras de gallinas, los machos y las hembras no se distinguen hasta que cumplen mes y medio. Para evitar que los criadores alimentaran a animales que no servían ni para carne ni para huevos, el trabajo consistía en separar a los machos de las hembras mediante una técnica depurada para que luego mataran a los machos.

Serrat llegó a sexar 600 pollos por hora durante sus jornadas de ocho horas, pero admitió que no pudo competir con los japoneses. Según el artista, ellos procesaban 2,000 pollos por hora con errores bajísimos, mientras que los errores de los españoles eran altísimos. Al final, eso provocó que se quedara sin trabajo en ese sector.

Pero el mundo de los pollos no fue lo único. A los trece o catorce años, Serrat también trabajó durante los veranos como aprendiz de tornero fresador en distintos lugares para hacer prácticas o ganar algo de dinero.

Todo esto pasó mucho antes de que empezara a dedicarse a la música, contacto con el que tuvo apenas pasados los veinte años. Quién diría que uno de los músicos más importantes de España empezó separando pollos por la paga, ¿no?