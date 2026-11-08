El truco del papel encerado para que el pollo al horno no quede seco

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Casi todos hemos pasado por el drama de sacar un pollo del horno que por fuera se ve increíble, pero que al primer bocado resulta estar seco, duro y sin sabor. Es la lucha eterna contra la pérdida de jugos durante la cocción, lo que hace que mucha gente prefiera usar la sartén o el asador para intentar mantener la ternura de la carne.

La realidad es que no necesitas gastar en electrodomésticos carísimos ni pasar horas marinando la carne con ingredientes exóticos. El secreto real está en controlar la temperatura y crear un ambiente de vapor controlado que evite que los jugos del pollo se evaporen con el aire caliente del horno.

El secreto de la técnica en papillote

Para lograr este resultado, la mejor opción es la técnica del horneado hermético con papel encerado, un método conocido en la cocina francesa como en papillote. Básicamente, se trata de usar dos trozos de papel encerado para sellar el pollo herméticamente, creando una especie de prensa de vapor donde la carne se cocina lentamente en sus propios jugos.

El proceso comienza colocando el pollo en el centro de una hoja grande de papel encerado. Antes de cerrar el paquete, la carne debe estar untada con un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y las hierbas que más te gusten, como tomillo u orégano. Después, se cubre con una segunda hoja de papel encerado y se doblan los bordes muy fuerte alrededor de todo el perímetro para formar un sobre cerrado.

Este doble doblado es fundamental porque impide que el vapor se escape. De esta manera, la humedad regresa constantemente a la carne durante todo el tiempo que está en el horno, asegurando que cada fibra quede hidratada y suave.

Los ingredientes que potencian el sabor

Para que el sellado sea perfecto y el sabor suba de nivel, hay un paso clave antes de cerrar la última esquina del sobre. Se debe añadir una cucharada de vino blanco, un poco de jugo de limón, una cantidad pequeña de mantequilla y un diente de ajo.

Estos líquidos, al mezclarse con los jugos naturales que el pollo suelta mientras se calienta, crean un vapor concentrado que penetra profundamente en las fibras de la carne. Esto no solo garantiza una textura extremadamente tierna, sino que genera una salsa automática y muy rica que se queda en el fondo del papel encerado.

El toque final y el reposo

Una vez que termine el tiempo de cocción a 190°C, el pollo debe salir del horno, pero el sobre debe permanecer cerrado entre cinco y siete minutos. No se debe abrir inmediatamente, ya que este tiempo de reposo permite que los jugos se redistribuyan uniformemente por toda la pieza de pollo en lugar de derramarse todos en el plato al momento de cortarlo.

Para quienes prefieren que la piel y la superficie del pollo tengan ese aspecto dorado y crujiente, basta con rasgar el papel encerado con cuidado al final y pasar la pieza por el grill durante dos minutos.