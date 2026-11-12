Todo lo que tienes que saber para los Latin Grammy 2026

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La Academia Latina de la Grabación celebra hoy, 12 de noviembre de 2026, la gala número 27 de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La ceremonia cuenta con Roselyn Sánchez como anfitriona, para quien es la décima vez que presenta los Latin Grammy.

El dominio de Edgar Barrera

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera se posiciona como la figura central de esta edición al liderar la lista de nominados con un total de 10 menciones. Sus nominaciones incluyen las categorías más importantes de la noche: grabación del año, álbum del año y canción del año. Este reconocimiento es resultado de su trabajo en álbumes de artistas como Karol G y Carín León.

En la carrera por los premios, Barrera es seguido por CA7RIEL y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, quienes cuentan con siete nominaciones cada uno. Por su parte, Silvana Estrada y Mon Laferte se quedan ligeramente atrás con seis menciones cada una.

Estrellas y sorpresas en el escenario

La lista de personas encargadas de entregar las estatuillas es bastante variada y mezcla el mundo de la música con el deporte. Entre los confirmados están Camila Cabello, Ryan Castro, Pablo Alborán, Greeicy, Joaquina, Lila Downs, Anthony Ramos, Daniela Mercury, Debi Nova, Luísa Sonza, Sara Schell y Trueno.

Desde el deporte, se suman William Contreras, el beisbolista venezolano que fue elegido MVP de la Serie Mundial 2026, y el futbolista mexicano Guillermo “Memo” Ochoa. También participará Howie D, quien fue integrante de la banda Backstreet Boys.

Además de la competencia, la gala tendrá momentos sentimentales. Se realizará un segmento de homenaje por el centenario del nacimiento del compositor mexicano José Alfredo Jiménez, el cual fue producido por el propio Edgar Barrera. También habrá un tributo musical dedicado a Willie Colón, quien falleció en febrero pasado; este segmento será conducido por Ennio Gatti, líder de la banda de Colón, y contará con la participación de Juanes, Fonseca, Nathy Peluso, Grupo Niche y Ángel “Cucco” Peña.

Reconocimientos y horarios de transmisión

Antes del evento principal, la Academia Latina de la Grabación entregó el lunes pasado el premio a la excelencia musical. Este reconocimiento fue otorgado a los cantantes Francisco Céspedes, Lila Downs, Alaska, Daniela Mercury y Chichí Peralta.

Para quienes no quieran perderse nada, la transmisión oficial comienza hoy a las 8 p.m., hora de Miami. Sin embargo, hay opciones previas: Televisa/Univision tendrá un preshow a las 7 p.m., hora de Miami, y CNN en Español mantiene un blog en vivo desde las 5 p.m., hora de Miami.

Dónde ver la gala en vivo

En Estados Unidos, la transmisión se podrá seguir por televisión a través de Televisa/Univision, así como en sus plataformas digitales. Para el resto de América Latina, la exclusividad queda en manos de los canales de cable TNT y HBO Max, los cuales comparten la misma empresa matriz que CNN en Español, llamada Skydance.

La premiación de la Academia Latina de la Grabación es un evento internacional que celebra obras grabadas en español, portugués o idiomas y dialectos reconocidos en Ibero-América. El proceso de nominación y votación es decidido por pares de la industria musical latina, permitiendo incluso trabajos en lenguas regionales como náuatle, guarani, quechua o maia si los comités de voluntarios así lo deciden.