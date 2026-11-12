Luz María Zetina y Lorena Ochoa se lucieron en una boda

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Luz María Zetina y Lorena Ochoa aprovecharon el fin de semana para asistir a una boda muy emotiva. La exreina de belleza y la golfista se unieron a la celebración de Roberto Carlo y Rubén, quienes reunieron a sus seres queridos más cercanos para jurarse amor eterno.

Entre brindis y pláticas, las dos celebridades convivieron con los invitados y se sumaron a las fotografías de la noche. Se ve que el ambiente estuvo a tope y no faltaron los momentos de emoción junto a los recién casados.