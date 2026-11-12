Jesse Huerta va por la vía legal para definir el futuro del nombre de Jesse & Joy

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Jesse Huerta buscará asesoría legal para definir el destino del nombre del proyecto musical que compartió durante años con su hermana, Joy Huerta. La decisión llega en medio de la tensión por su salida del dúo y a pocas semanas del último concierto programado con la formación original.

El músico reconoció que hay puntos que deben revisarse formalmente, especialmente todo lo relacionado con la marca del grupo y las regalías del catálogo de canciones que ambos construyeron. Para Jesse, el tema de los pagos derivados de las composiciones es fundamental en cualquier acuerdo que se llegue a pactar en el futuro.

Sobre las regalías que la música sigue generando a pesar de su partida, Jesse explicó a varios medios que las canciones son parte de los dos. Asimismo, aclaró que los cambios en su trayectoria no afectan la autoría de los temas, pues su participación siempre estará presente en su música y las canciones no dejan de pertenecer a los compositores.