No se emocionen: el cartel de la Feria de San Marcos 2027 es falso

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Ni modo, nos ilusionamos. El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos se deslindó del cartel que se hizo viral en redes sociales, donde supuestamente se filtraban los artistas que tocarían en el Foro de las Estrellas para la edición 2027.

En esa imagen que resultó ser falsa, aparecían nombres internacionales como Robbie Williams, Lenny Kravitz y Kings of Leon, además de los nacionales Grupo Firme, Zoé y El Tri. La organización pidió a todos esperar la información oficial en sus cuentas de Facebook, Instagram y TikTok.

Para los que no saben cómo se manejan los tiempos, el programa general y los artistas del Foro de las Estrellas se anuncian normalmente en enero. Otros eventos, como el Palenque y el serial taurino, suelen revelarse entre febrero, marzo y abril.

Por ahora, lo único oficial son las fechas de la feria, que se llevará a cabo del 17 de abril al 9 de mayo de 2027, y quiénes son las candidatas a reina.

El camino a la corona

Las candidatas oficiales son Dayana, Valeria y Melany. Mañana viernes 13 de noviembre a las 18:00 horas será la pasarela de las aspirantes en Meridiam Park, con acceso gratuito.

Después, el sábado 14 de noviembre a partir de las 16:00 horas, encabezarán la Caravana de Reinas y Princesas desde avenida Constitución hasta el Jardín de San Marcos. Para cerrar con broche de oro, las votaciones digitales para elegir a la reina serán el 28 y 29 de noviembre en urnas cuyas ubicaciones avisarán pronto.

Sobre la importancia del evento, la edición 2026 fue una locura: asistieron más de 8 millones de personas y dejó una derrama económica de más de 10 mil millones de pesos. Además, se generaron 35 mil empleos y la ocupación hotelera, incluyendo Airbnb, llegó al 92 por ciento los fines de semana.

Ya queremos que llegue enero para ver quiénes sí vienen, ¿no?