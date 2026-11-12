Abogado de Vadhir Derbez niega haber comprado el expediente de su caso

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La defensa legal de Vadhir Derbez rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta el actor por una denuncia de abuso sexual. Enrique González Casanova, abogado del intérprete, negó que se haya obtenido información del expediente de forma indebida y sostuvo que la defensa tiene acceso legal a la documentación de la denuncia.

González Casanova aseguró que no compran carpetas ni realizan actos de corrupción, explicando que si necesitan acceso a los expedientes se los dan gratis mediante el amparo, ya que tienen el derecho por ser la defensa técnica.

El abogado defendió la validez del amparo que favoreció a Vadhir Derbez, afirmando que fue concedido conforme a derecho. Explicó que no es una suspensión indefinida sino un tema de carácter de fondo, y que la orden de aprehensión está cancelada; añadió que un juez de distrito lo revisó.

Estas declaraciones surgen después de que el reportero Carlos Jiménez asegurara que el abogado había comprado el expediente del actor a una MP y que su amparo era irregular. Todo esto ocurre en medio de un escenario complicado para el actor: en mayo de 2026 se hizo pública una denuncia por abuso sexual contra una modelo contratada para un video musical, y en noviembre de 2026 apareció una nueva acusación de otra víctima.

Sobre esta última denuncia de noviembre 2026, Enrique González Casanova la calificó como subjetiva. El defensor explicó que, mientras no les notifiquen la denuncia legal u oficial, solo existe esa subjetividad.