Tensión máxima en La Granja VIP: cinco famosos están nominados

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La cosa se puso color de hormiga en La Granja VIP. El 11 de noviembre, los participantes tuvieron su asamblea para repartir puntos y definir quiénes estarían en la cuerda floja para la semana 10. El resultado dejó al descubierto que las alianzas ya se están rompiendo y que las estrategias cambiaron por completo.

Ivonne Montero, actriz mexicana, fue la primera en quedar nominada. Esto pasó porque recibió El Legado de Fernando Lozada, quien quedó fuera de la competencia el domingo pasado.

Por otro lado, Kevyn "Bicolor" Contreras tuvo una racha de mala suerte. Primero fue elegido por el público y luego, el 10 de noviembre, perdió El Duelo de Nominación frente a Rafael Mercadante, lo que selló su destino en la lista.

Pero la lista no quedó ahí. Durante la asamblea del 11 de noviembre, Mono Osuno ganó el huevo de oro y usó su poder para mandar directamente a la nominación a Rafael Mercadante, actor y presentador.

Para cerrar el grupo, Niurka Marcos y Julio Camejo también fueron nominados. Ahora son cinco los famosos que dependen totalmente de los votos del público para seguir vivos en el reality mientras se acercan a la gran final.

Los seguidores en redes sociales ya muestran su apoyo a sus favoritos. ¿Quién creen que sea el siguiente en empacar sus maletas?