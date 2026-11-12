Juan Pablo Medina no tiene prisa por volver a enamorarse tras su ruptura con Paulina Dávila
Juan Pablo Medina dejó claro que no tiene planes de buscar pareja tras confirmar que terminó definitivamente su relación con la actriz Paulina Dávila, a pesar de que ambos habían intentado darse una oportunidad más.
Al preguntarle si ya tiene a alguien en su corazón, el actor confirmó que está soltero y que no se encuentra en la búsqueda de un nuevo romance. Aunque no descarta que el amor llegue en el futuro, aseguró que se siente muy contento en el momento que vive y que prefiere disfrutar las oportunidades que se le presentan.
Un camino de sanación
Medina compartió que ha aprendido a mirar al pasado únicamente para sanar, evitando quedarse estancado en lo vivido. Describió lo que pasó como una prueba dura pero hermosa de vida, aunque admitió que todavía enfrenta momentos difíciles.
El actor reconoció que su proceso personal no ha terminado y que no considera haber superado por completo sus experiencias, ya que sigue en una curva de aprendizaje que no sabe cuándo terminará.
Un sueño pendiente
Por otro lado, el protagonista de Drenaje profundo habló sobre una bioserie que quería realizar. Explicó que su intención no era contar su propia historia, sino crear un espacio de visibilidad para personas con discapacidad o que hayan enfrentado diversas problemáticas a través de sus testimonios.
Sin embargo, confesó que este proyecto es un sueño que no ha podido lograr debido a que no ha sido sencillo concretarlo.