Fernando Lozada suelta la sopa: ya sabemos quién es su papá

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Fernando Lozada, el noveno eliminado de La Granja VIP, terminó revelando la identidad de su padre biológico después de que la información empezara a circular en una revista de espectáculos. Durante su tiempo en el reality, Fer se había negado rotundamente a hablar de su vida íntima y a dar el nombre de su progenitor, pero al verse expuesto, decidió aclarar la situación.

En una charla con Linet Puente y Rosario Murrieta, Lozada confesó que el actor Fernando Sáenz es su papá. Sin embargo, el golpe de realidad es que el actor nunca lo reconoció ni se hizo cargo de él. La reacción de Fer fue fría y directa: aseguró que no siente ninguna emoción relevante al respecto y que, aunque compartan la misma sangre, esa persona no es su familia.

Para Lozada, el vínculo es nulo. De hecho, lanzó una frase bastante dura al decir que para él no es su papá, sino simplemente el donador de esperma. También señaló que esa persona es un nadie en su vida y que nunca será alguien importante. Sobre el impacto de esta noticia, mencionó que no sabe qué tanto le afecte a su mamá, pero que a él personalmente no le importa.

Como dato extra, Fer reveló que Alfredo Adame ya sabía de quién era hijo mucho antes de que este tuviera un noviazgo con su madre.

Sobre Fernando Sáenz

Para quienes no lo ubiquen, Fernando Sáenz es un actor mexicano que tuvo mucha fama en el cine durante finales de 1980 y 1990, destacando en producciones como El depredador y Culpable o inocente. Ahora, lamentablemente, el reflector vuelve a él pero por este drama familiar con Lozada.