México vs Estados Unidos en Survivor Series 2026: Rey Mysterio y Penta lideran el equipo

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La rivalidad entre México y Estados Unidos se trasladará al cuadrilátero de WWE Survivor Series 2026 con un enfrentamiento de eliminación donde Rey Mysterio será el capitán del conjunto mexicano y Cody Rhodes el líder del equipo estadounidense.

El anuncio de los primeros integrantes comenzó el 9 de noviembre durante Monday Night Raw. Cody Rhodes apareció para hablar sobre este duelo internacional y posteriormente invitó a Rey Mysterio al ring para platicar sobre el reto de defender los colores de sus respectivas naciones. Sin embargo, el momento fue interrumpido por Dominik Mysterio y JD McDonagh.

Dominik cuestionó que su padre hubiera sido elegido como capitán de México y dejó claro que él quería ocupar uno de los puestos disponibles. Pero Rey no entró en juegos y rechazó la propuesta, dejándole claro que no tenía lugar en su escuadra. Desesperado, Dominik intentó buscar una oportunidad con Cody Rhodes, argumentando que, al haber nacido en Estados Unidos, también podía representar a ese país, pero Rhodes también lo mandó a volar.

Justo en ese momento apareció CM Punk, quien manifestó que él sí tenía interés en competir con el equipo estadounidense. La situación terminó en una pelea física donde Rey Mysterio conectó su clásico 619 sobre Dominik y JD McDonagh, mientras que Rhodes y Punk se unieron al ataque contra los integrantes de The Judgment Day.

El equipo de México y el factor Zero Miedo

Después de los eventos en el ring, Rey Mysterio comenzó a buscar refuerzos detrás de cámaras. El legendario enmascarado se encontró con Penta para ofrecerle un lugar en la representación mexicana, y el luchador de Zero Miedo aceptó la invitación con mucho entusiasmo.

La llegada de Penta es un refuerzo pesadísimo para México, ya que el originario de Ecatepec vive un gran momento en WWE. Actualmente tiene el maletín Money in the Bank y es uno de los Campeonatos Mundiales en Parejas, título que ganó el 7 de noviembre en Crown Jewel junto a Je’Von Evans.

El equipo de Estados Unidos suma a Je’Von Evans

Por su parte, Cody Rhodes también empezó a sumar piezas a su equipo. El capitán estadounidense se acercó a Je’Von Evans para ofrecerle un lugar en la selección de su país, y el joven aceptó la propuesta.

Esto crea una situación muy curiosa, ya que Evans conversó con Penta, quien le explicó que había sido convocado por Rey Mysterio. Los actuales campeones de parejas, que apenas empezaron su reinado hace unos días, tendrán que enfrentarse como rivales en Survivor Series, a pesar de que son compañeros de equipo en parejas.

Formato y detalles del evento

Hasta el 10 de noviembre, WWE confirmó a cinco participantes para el combate: Rey Mysterio y Penta por México, y Cody Rhodes, CM Punk y Je’Von Evans por Estados Unidos. Cada selección estará integrada por cinco luchadores, así que todavía quedan tres lugares vacíos para el equipo mexicano y dos para el estadounidense.

El enfrentamiento seguirá el formato tradicional de Survivor Series. Los luchadores serán eliminados mediante cuenta de tres, rendición o las otras condiciones que marque el reglamento. El equipo que logre mantener al menos a un representante en el ring después de eliminar a todos sus adversarios será el ganador.

El evento se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el Daikin Park de Houston, Texas, el estadio donde juegan los Astros de Houston. Para los que quieran verlo en México, la función comienza a las 17:00 horas, tiempo del centro, y se podrá seguir a través de Netflix.

Rey Mysterio ya puso la primera piedra, pero ahora queda ver quiénes serán los tres refuerzos que acompañen a Penta para intentar darle una paliza al equipo de Cody Rhodes. ¿Se imaginan a quiénes más podrían sumar para que el equipo de México sea imbatible?