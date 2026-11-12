Laura Bozzo sigue conectada a un respirador: el estado de salud de la conductora

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Laura Bozzo permanece bajo atención médica en el Hospital General de la Ciudad de México, donde sigue conectada a un respirador artificial. La situación se mantiene bajo un fuerte hermetismo por parte de sus seres queridos, pero se sabe que la conductora tiene un problema en el pulmón que es lo que se ha estado tratando.

Andrea Escalona dijo en el programa matutino Hoy, de Televisa, que Bozzo "tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador". Por el momento no hay un panorama positivo en el que se le pueda dar el alta en poco tiempo.

En sólo unos días se cumplirá un mes desde que su salud puso en alerta a sus familiares, amigos y seguidores. La conductora se encontraba en Acapulco cuando fue hospitalizada de emergencia en una clínica local, donde fue intervenida quirúrgicamente. Un día más tarde fue trasladada al Hospital General de la Ciudad de México.