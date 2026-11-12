Camila Fernández: nominación al Latin GRAMMY y un bebé en camino

Entretenimiento

Camila Fernández se encuentra en Las Vegas para la 27a. edición de los Latin GRAMMY, donde vive la emoción de su primera nominación. La cantante compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su disco La Fernández.

Pero las buenas noticias no llegan solas, porque en el plano personal Camila también está radiante. La artista reveló que espera a su segundo hijo junto a su esposo, Francisco Barba, sumando más felicidad a esta racha de plenitud que está atravesando.

La nieta de Vicente Fernández e hija de Alejandro Fernández está combinando la adrenalina de los premios con la etapa de la maternidad. ¿Se podrá imaginar una combinación más intensa para una misma semana?