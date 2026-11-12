Sofia Monroy lanza ‘WO[E]MAN’: pop nórdico, salsa y drama sentimental

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Sofia Monroy presenta su nuevo álbum titulado ‘WO[E]MAN’, un proyecto donde juega con los conceptos de mujer, hombre y pena. A través de sus canciones, la artista cuestiona las ideas de feminidad y masculinidad partiendo de una ruptura sentimental.

En este disco de 11 temas, Monroy profundiza en la combinación de su herencia latina con el pop nórdico, una línea que ya había explorado en su primer trabajo, ‘Morena’. Entre los sencillos que destacan de esta entrega se encuentran ‘Me Intoxiqué Contigo’ y ‘No era de oro’.

Una de las piezas clave es ‘Pegadito’, un bolero caribeño que incluye trompetas, percusiones suaves y toques electrónicos que eventualmente derivan en salsa. En esta canción, la cantante habla sobre una nueva relación que, aunque cumple con todo lo que esperaba, no logra borrar la memoria de su ex. El dilema queda expuesto en el estribillo: cuando baila pegada a su nuevo amor, sigue viendo a quien ya no está. «Él es todo lo que yo de ti quería», canta.

Además de este tema, destaca ‘El amor es aburrido’, una canción con ecos de neoflamenco. Sofia Monroy participó en el concurso de talentos sueco IDOL antes de fichar por Universal.

La verdad es que mezclar salsa con pop nórdico suena a un experimento arriesgado, pero si el resultado es un bolero electrónico que nos hace sentir el despecho, nosotros estamos dentro. ¿Será que el amor sí es aburrido o solo nos falta un ritmo así para sobrevivir al ex?