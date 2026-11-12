Memo Schutz anda malito: el 'bicho radioactivo' que lo dejó con poca voz

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Memo Schutz anda pasando por unos días complicados de salud. El periodista deportivo de TUDN compartió en sus redes sociales que se enfermó, aunque todo parece estar bajo control.

A través de X, contó que un bicho radioactivo que llegó a casa con Luka lo contagió. Aseguró que se siente muy venido a menos y que tiene poca voz, pero que aun así tiene todas las ganas de sobrevivir y de llevar el último noticiero del día con pasión.

A pesar del malestar, Memo no ha soltado el micrófono y sigue trabajando. Memo fue uno de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2026 que ganó mucha popularidad: concluyó en segundo lugar, detrás de la ganadora Mariana Ochoa, tras caer en las votaciones finales el 4 de octubre de 2026.

Desde que salió del reality, el conductor ha estado activo en diversas coberturas con TUDN, incluyendo la NBA en México y el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

¡Recupérate pronto, Memo! A ver si ese bicho se va rápido para que regrese al cien.