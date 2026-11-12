Memo Schutz anda malito: el 'bicho radioactivo' que lo dejó con poca voz
Memo Schutz anda pasando por unos días complicados de salud. El periodista deportivo de TUDN compartió en sus redes sociales que se enfermó, aunque todo parece estar bajo control.
A través de X, contó que un bicho radioactivo que llegó a casa con Luka lo contagió. Aseguró que se siente muy venido a menos y que tiene poca voz, pero que aun así tiene todas las ganas de sobrevivir y de llevar el último noticiero del día con pasión.
A pesar del malestar, Memo no ha soltado el micrófono y sigue trabajando. Memo fue uno de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2026 que ganó mucha popularidad: concluyó en segundo lugar, detrás de la ganadora Mariana Ochoa, tras caer en las votaciones finales el 4 de octubre de 2026.
Desde que salió del reality, el conductor ha estado activo en diversas coberturas con TUDN, incluyendo la NBA en México y el Gran Premio de México de la Fórmula 1.
¡Recupérate pronto, Memo! A ver si ese bicho se va rápido para que regrese al cien.