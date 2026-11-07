Titanes en Concierto llega a Guadalajara: el cartel gratuito para el 18 de noviembre

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El próximo 18 de noviembre, la Plaza de la Liberación en Guadalajara será la sede de la cuarta edición de Titanes en Concierto. Este evento musical gratuito reunirá en una sola jornada a artistas de diversos géneros y generaciones, contando con las presentaciones de Aleks Syntek, Natalia Jiménez, Xavi, Paty Cantú, Virlán García, Polymarchs y Banda MS.

Aleks Syntek, cantautor mexicano con trayectoria desde los 90, encabeza el cartel. Inició con la agrupación La Gente Normal y el tema Mis impulsos sobre ti en 1993, destacando por el uso de sintetizadores. Su éxito como solista llegó en 1999 con Sexo, pudor y lágrimas, canción central de la película del mismo nombre. Otros éxitos de esa etapa son Tú necesitas y El camino. En 2004 lanzó Duele el amor, en dueto con Ana Torroja, tema que fue número uno en Billboard Hot Latin Tracks y dominó rankings en España y Latinoamérica. También lanzó Intocable en el álbum Mundo Lite ese mismo año. Su repertorio incluye baladas como Te soñé y A veces fui, además de Historias de danzón y de arrabal en 2007 y Loca, tema de la telenovela Los exitosos Pérez en 2009. Según plataformas digitales, Duele el amor tiene más de 311 millones de reproducciones, seguida por Corazones invencibles, Sexo, pudor y lágrimas e Intocable.

El fenómeno de los corridos y el regional

Xavi, cuyo nombre real es Joshua Xavier Gutiérrez, se ha consolidado como una figura fuerte de los corridos tumbados. El cantante mexicoestadounidense, nacido en Phoenix, Arizona, comenzó a tocar la guitarra a los 10 años. Su éxito La diabla, lanzada el 30 de noviembre de 2023, fue la primera canción de un artista mexicano en solitario en encabezar la lista global semanal de Spotify y llegó hasta la posición 22 del Billboard Hot 100. También lideró las listas Hot Latin Songs y Mexico Songs en Estados Unidos, y fue puesto 3 en el Billboard Global 200. Otros temas populares son La víctima, Modo DND y Poco a Poco. Recientemente ha lanzado sencillos como Corazón de piedra, No Capea y Sin Pagar Renta.

Virlán García, originario de Guasave, Sinaloa, fusiona sonidos norteños con pop contemporáneo. Debutó en 2015 con el sencillo Que ya estás harta del álbum Pobre o criminal. En 2017 lanzó Mi vida eres tú, tema que alcanzó el top 10 de Billboard Regional Mexican Airplay. En 2018 reunió a cerca de 56,751 espectadores en Ciudad Juárez. Sus canciones más escuchadas son Y cambió mi suerte, Sientes lo que siento y El Chamaquito, con más de 79 millones de reproducciones en Spotify. Sus discos más recientes son Corridos Alternativos en 2023, El Caminito en 2024 y Mi Entorno en 2025.

Pop y fiesta disco

Paty Cantú, nacida en Guadalajara, comenzó su carrera en 2004 en el dueto pop LU, con el que lanzó dos álbumes y el éxito Por besarte. Como solista debutó en 2008 con Me quedo sola y el sencillo Déjame ir. Entre sus discos destacan Afortunadamente no eres tú en 2010, con la canción homónima y Clavo que saca a otro clavo, así como Corazón bipolar en 2012, que incluye el sencillo número uno Suerte. También incluye en su repertorio Goma de mascar y Valiente. En 2020 publicó La Mexicana y este año lanzó Basado en una historia real. Ha colaborado con Pablo Alborán y Alejandro Sanz.

Polymarchs, fundados a finales de los 70 por los hermanos Apolinar y Marco Antonio Barrera de la Silva y su prima Elisa, son pioneros de la música disco y high energy en México. Han tocado en el Zócalo capitalino, el Palacio de los Deportes y Estados Unidos. Sus mezclas incluyen clásicos como Your Love, Born to Be Alive, Funky Town y Danger. En 2024 musicalizaron las celebraciones de fin de año en Paseo de la Reforma, reuniendo a más de 200 mil personas. También interpretan cumbias como Amor y control de Rubén Blades.

Banda MS, fundada en 2003 en Mazatlán, Sinaloa, por los hermanos Sergio y Alberto Lizárraga, también se suma al cartel.

La verdad es que el cartel está súper variado, desde lo más disco hasta los corridos que traen a todo el mundo. ¿Quién se apunta a ir a la Plaza de la Liberación?