La coincidencia mística entre Benny Ibarra y Yordi Rosado en San Miguel de Allende

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El destino tiene formas muy curiosas de conectar a la gente, y a Yordi Rosado le pasó de la manera más literal posible. El conductor reveló una anécdota que parece sacada de una película romántica sobre cómo una canción, un viaje y una cabaña en Guanajuato lo unieron en una coincidencia impactante con Benny Ibarra.

Benny Ibarra es un actor, compositor y cantante mexicano cuya música ha acompañado a miles de parejas. En este caso, el vínculo fue a través de la canción Uno, un tema del álbum Todo o nada que se convirtió en el himno personal de Yordi y una exnovia durante los inicios de su relación.

Un viaje romántico con música de fondo

Todo empezó cuando Yordi decidió organizar un primer viaje de fin de semana con su entonces pareja. Buscando algo fuera de lo común, contactó a una agencia de viajes con una petición muy específica: no quería un hotel clásico, sino un lugar bonito, una casa o una cabaña que resultara romántica. La agencia cumplió el deseo y lo llevó a San Miguel de Allende, en Guanajuato.

Al llegar por la noche, la pareja quedó maravillada. El lugar era tal y como lo había imaginado: una cabañita al fondo de un jardín, con una tina en el segundo piso, en una especie de tapanco.

En esa época traían muy fuerte la canción Uno de Benny Ibarra. Yordi recordó que en el regreso a la Ciudad de México cayó una lluvia torrencial con tormenta eléctrica y su novia se asustó. Para distraerla y calmar los nervios, Yordi puso la música de Benny y terminaron cantando Uno unas 15 veces seguidas, totalmente enamorados.

El encuentro en El Salvador

La historia no terminó en la carretera. Apenas 15 días después de aquel viaje, Yordi y Benny coincidieron en El Salvador durante la realización del Teletón. En ese evento, Yordi se desempeñaba como conductor y Benny estaba presente para cantar.

Al tener la oportunidad de abordar al cantante, Yordi decidió contarle lo especial que había sido su fin de semana en San Miguel de Allende. Le presentó a su novia, le dijo cuánto les gustaba la canción Uno y le contó lo que habían vivido en San Miguel.

La revelación final

Lo que Yordi no esperaba era la reacción de Benny. Mientras el conductor describía el lugar, Benny preguntó si en el lugar había un tapanco con una tina y un cuarto en determinados sitios.

Cuando Yordi y su novia confirmaron que todos los detalles eran correctos, Benny soltó la bomba: él había compuesto la música de Uno en esa misma cabaña. La coincidencia dejó a ambos sorprendidos.

En una entrevista realizada en 2021, Yordi confesó que es completamente fan de Benny y que se siente parte de la generación Timbiriche. Según el conductor, el impacto que tuvo ese grupo en su vida fue tan grande que gran parte de su decisión de dedicarse a su profesión actual fue gracias a ellos. Para ambos, San Miguel de Allende guarda en sus alrededores un toque de misticismo y magia.