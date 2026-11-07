Salma Hayek fue la salvadora de Penélope Cruz en sus inicios en Hollywood

Entretenimiento

Penélope Cruz no olvida el gesto que la marcó hace 26 años. Cuando llegó a Estados Unidos por primera vez, lo hizo con un boleto de ida y vuelta, planeando quedarse solo dos meses y sin conocer a nadie en el lugar.

Aunque ya tenía una trayectoria en cine de Italia, Francia, Reino Unido e Irlanda, su llegada a la meca del cine en el año 2000 fue complicada. Cruz contó que en ese momento la pasó mal, pero encontró apoyo en Salma Hayek, quien ya era un éxito gracias a películas como Abierto hasta el amanecer y Wild Wild West.

Hayek decidió amadrinarla y la recogió en el aeropuerto. Para evitar que la española se sintiera sola o tuviera que irse a un hotel, Salma le pidió que se fuera a vivir a su casa. La generosidad fue total: Cruz terminó durmiendo en el cuarto de su amiga debido al miedo que sentía. De hecho, según Cruz, Hayek dice que ella la agarraba de la mano a mitad de la noche, aunque Penélope afirma que estaba soñando.

Este vínculo creó una amistad inseparables que hoy describen como una relación de hermanas. Esa unión las llevó a protagonizar juntas la película Bandidas en 2006, la cual fue un fracaso en taquilla, aunque para ellas el resultado económico no tuvo importancia.

Cruz comenzó su camino en Hollywood con la película Woman on top y el éxito de Todos los caballos bellos ese mismo año 2000. Gracias al apoyo inicial de su amiga, logró establecerse y comprar una casa en Beverly Hills en junio de 2005, propiedad que vendió cinco años después para mudarse con Javier Bardem.

Sinceramente, que alguien te diga que no te vayas a un hotel y te abra las puertas de su casa es el nivel de amistad que todas necesitamos. ¿Quién no ha tenido un amigo que lo salve de un momento de crisis?