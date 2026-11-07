Victoria Federica andó muy turista en su visita a México

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Victoria Federica de Marichalar y Borbón se vino a México y se portó como toda una turista. La joven, que es sobrina del rey Felipe VI de España, presumió en Instagram un carrusel de fotos donde se le ve disfrutando de la gastronomía local y recorriendo los lugares más atractivos de la Ciudad de México.

La influencer de 26 años, que suele compartir en sus redes un vistazo a su mundo de moda, estilo de vida y viajes, acompañó sus imágenes con un mensaje muy sencillo: Mexicoo, tacos y amigos.

La verdad es que el plan de Victoria fue el sueño de cualquiera: comida rica, paseos y buena compañía. ¿Será que ya se quiere quedar a vivir aquí o solo vino por la comida?