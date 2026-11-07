El misterio de Natalia Alcocer: ¿se salió de La Granja VIP?

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Hay un hueco enorme en la señal del 24/7 de La Granja VIP y tiene nombre y apellido: Natalia Alcocer. La participante desapareció de la vista de todos después de que, según se reportó, la noche anterior recibiera una señal del exterior mediante unos cohetes que, al parecer, le revelaron algo que la descolocó.

Ante ese mensaje, Natalia se habría visto afectada al grado de sufrir otra crisis nerviosa, al punto de pedir entrar al entrevistadero. Aunque intentaron estabilizarla y tranquilizarla para que no abandonara la competencia, lo raro es que no hay señales de que haya regresado a las áreas comunes.

Esta no es la primera vez que la actriz pierde el control; en una ocasión anterior pasó tres horas gritando, al grado de que pusieron música en la casa para distraer a todos dentro y fuera del reality. Pero ahora el drama es distinto porque simplemente no aparece en el streaming.

Algunos rumores indicaban que se quedó durmiendo en la suite del capataz, pero nadie ha podido comprobar que sea cierto. Mientras Ivonne y La Bebeshita planean sus jugadas en este viernes 6 de noviembre, el paradero de Natalia sigue siendo un enigma.

Para intentar calmar las aguas, en la cuenta oficial de Instagram de la actriz subieron una imagen asegurando que Natalia sigue dentro del proyecto y que se encuentra bien, pidiendo a la gente que sigan votando por ella. El problema es que ni el 24/7 ni las redes oficiales de La Granja VIP han dado más detalles al respecto.

Hasta el momento, en el 24/7 sigue sin aparecer.