Mono Osuna se pasa de lanza y deja a todo su equipo con una multa

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La convivencia en La Granja se puso tensa. En medio de una dinámica de cambio de roles, Mario Mono Osuna decidió ignorar las reglas y se robó una bolsa de cacahuates de la suite del Capataz. El problema es que este antojo salió caro, pues su acción provocó una multa que afectará el presupuesto de todo su equipo.

La reacción no se hizo esperar. Kunno, Manelyk y la Bebeshita se pusieron furiosos y no dudaron en llamarlo egoísta por afectar el bolsillo de los demás por un simple capricho.

Para no quedarse callado, Mono Osuna se justificó diciendo que solo estaba siguiendo el ejemplo de Kunno, quien hace unas semanas también tomó comida de la habitación. De aquella manera, el exfutbolista intentó limpiar su imagen, aunque el hambre de cacahuates ya le dejó mal parada la relación con sus compañeros.

¿Y nosotros qué? A veces un snack sale demasiado caro, sobre todo si te toca pelearte con todo el grupo por eso.