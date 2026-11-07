El elenco de Los Juegos del Hambre viene a CDMX y así puedes conocerlos

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Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha ya casi llega a los cines y, antes de su estreno, parte del elenco hará una parada en la Ciudad de México. El Fan Event exclusivo se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre en Cinépolis Mitikah.

En esta visita estarán Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak y Jesse Plemons, quienes protagonizan esta nueva entrega. Si quieres ganar un pase doble para conocerlos de cerca, LOS40 y De Estreno tienen boletos para ti.

La trama de esta película nos lleva al pasado para conocer a un joven Haymitch Abernathy durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta edición número 50 de los juegos, el Capitolio decidió hacer las cosas más difíciles y duplicó la cantidad de tributos que debían competir en la arena.

Haymitch, seleccionado junto a otros tres participantes del Distrito 12, tendrá que enfrentarse a otros 47 competidores en una arena masiva. La historia se enfoca en su brutal lucha por sobrevivir, la forma en que usa su ingenio para retar las reglas del Capitolio y el costo personal que paga al ser el único vencedor de esa edición.

¿Quién más está contando los días para el 12 de noviembre?