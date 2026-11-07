MAD MexicoMúsica, celebridades y cultura pop
Entretenimiento

El elenco de Los Juegos del Hambre viene a CDMX y así puedes conocerlos

Mandy Mandopoulos · 07 de noviembre de 2026

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha ya casi llega a los cines y, antes de su estreno, parte del elenco hará una parada en la Ciudad de México. El Fan Event exclusivo se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre en Cinépolis Mitikah.

En esta visita estarán Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak y Jesse Plemons, quienes protagonizan esta nueva entrega. Si quieres ganar un pase doble para conocerlos de cerca, LOS40 y De Estreno tienen boletos para ti.

La trama de esta película nos lleva al pasado para conocer a un joven Haymitch Abernathy durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esta edición número 50 de los juegos, el Capitolio decidió hacer las cosas más difíciles y duplicó la cantidad de tributos que debían competir en la arena.

Haymitch, seleccionado junto a otros tres participantes del Distrito 12, tendrá que enfrentarse a otros 47 competidores en una arena masiva. La historia se enfoca en su brutal lucha por sobrevivir, la forma en que usa su ingenio para retar las reglas del Capitolio y el costo personal que paga al ser el único vencedor de esa edición.

¿Quién más está contando los días para el 12 de noviembre?

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.