Cartel oficial del Vive Latino: desde 31 Minutos hasta Latin Mafia

Entretenimiento

El Vive Latino ya soltó el cartel oficial de su edición número 27 y la verdad es que hay de todo. Desde los clásicos del rock latino como Los Tres, hasta nombres más frescos y contemporáneos como Ed Maverick, Bandalos Chinos y Ximena Sariñana.

Si eres de los que crecieron viendo Canal Once, prepárate porque 31 Minutos estará presente. También llegan Carla Morrison, Cultura Profética, Inspector, La Gusana Ciega y Los Auténticos Decadentes.

Para los que prefieren el mood urbano y los beats actuales, el festival trae a Latin Mafia, Milo J, Kase.O y Tino el Pingüino. Y si lo que quieres es bailar y sacar los prohibidos, PolyMarchs se encarga de poner la energía alta en el evento.

Fechas y boletos

El festival se llevará a cabo el segundo fin de semana de marzo en el Estadio GNP Seguros y sus alrededores, donde además de los escenarios principales habrá carpas para artistas independientes y hasta un ring de lucha libre.

Sobre la música para mandar a volar, regresa el segmento en su volumen 3, aunque todavía no sabemos quiénes serán los artistas que participarán esta vez.

Si quieres ir, saca la cartera porque la preventa para clientes de Banamex empieza el 11 de noviembre a las 2:00 de la tarde a través de Ticketmaster. Para el resto de los mortales, la venta general arranca el 12 de noviembre, también a las 2:00 de la tarde.

Se recomienda ingresar a la plataforma con anticipación para alcanzar un buen lugar en la fila virtual. ¿A quién más agregarían al lineup?