Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame por sus dichos sobre la paternidad de Mía

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Andrea Legarreta emprendió acciones legales contra Alfredo Adame luego de que el actor asegurara públicamente que Mía, la hija mayor de la presentadora y el cantante Erik Rubín, no era hija biológica de este último.

El propio Alfredo Adame confirmó que recibió la notificación del procedimiento hace aproximadamente tres semanas. El actor reconoció haber acudido a un tribunal para conocer los señalamientos en su contra, los cuales derivan de comentarios que hizo hace años sobre la vida privada de la conductora del programa Hoy.

En un encuentro con la prensa, Adame explicó que está dispuesto a ofrecer una disculpa pública para solucionar el conflicto y llegar a una conciliación para evitar que el enfrentamiento continúe. Sin embargo, el proceso sigue abierto porque los representantes legales de Legarreta buscan una reparación del daño.

Hasta el momento se desconocen las condiciones que la defensa de la conductora plantea para alcanzar un posible acuerdo. Alfredo Adame no precisó si existe una cantidad económica involucrada en la reclamación ni informó sobre alguna audiencia próxima. Tampoco se han difundido los documentos completos del expediente ni hay una resolución judicial.

El conflicto se originó por las afirmaciones del actor, las cuales no están comprobadas. Por otro lado, cabe mencionar que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en 2023, tras más de dos décadas de matrimonio, aunque mantienen una relación cercana por sus dos hijas, Mía y Nina.