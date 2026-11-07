Rockland reúne a más de mil músicos en una transmisión por Azteca 7

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Rockland, un evento masivo que reúne a más de mil músicos para tocar al unísono los clásicos del rock, tuvo su quinta edición (2026) y se transmitió el viernes 6 de noviembre a las 11:00 p.m. a través del canal Azteca 7.

La propuesta es básicamente la banda de rock más grande de América Latina. El grupo, integrado por guitarristas, bateristas, coristas y bajistas, interpretó éxitos de bandas que marcaron generaciones, desde grupos en español como Caifanes, Fobia, El Tri y Moderatto, hasta leyendas en inglés como AC/DC y Guns N’ Roses.

Las ediciones de Rockland suelen traer invitados sorpresa, nacionales e internacionales, pilares del rock mundial. Entre los que han pasado por sus diferentes ediciones están Gilby Clarke de Guns N’ Roses, Bruce Kulick de Kiss, Alex Lora de El Tri y Kenny de Kenny y los Eléctricos.

Sinceramente, ver a mil personas tocando lo mismo al mismo tiempo suena a un caos organizado muy épico. Ojalá que la coordinación haya estado al cien porque, con tanta gente, el riesgo de que alguien se pierda es altísimo. ¿Se imaginan el tamaño de la batería para semejante evento?