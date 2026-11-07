¡Salió el anuncio! Gorillaz regresa con show propio al Palacio de los Deportes

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La espera terminó para los fans en la capital. Gorillaz tocará en el Palacio de los Deportes el 11 de diciembre. El show llega después de que la banda participe en el Corona Capital y se presente en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara.

El anuncio, que ya fue confirmado por OCESA, trae un detallazo: Luisa Almaguer será la artista invitada especial. Almaguer es una artista y activista trans que ha visibilizado el talento de la comunidad LGBTQ+ y cuyo disco Weyes es una joya. De hecho, Damon Albarn ya ha trabajado con ella; Luisa formó parte de los artistas mexicanos del disco Africa Express Presents... Bahidorá, lanzado en 2025.

Para los que ya están buscando sus boletos, anoten bien las fechas. La primera preventa especial será el 12 de noviembre. Al día siguiente entrarán los tarjetahabientes de HSBC. Después de esas dos etapas, se abrirá la venta general, todo a través de Ticketmaster.

Este concierto se suma a una gira latinoamericana que incluye paradas en Perú, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil. Antes, Joe Talbot de IDLES se sumó a su show en el Hollywood Palladium de Los Ángeles el 23 de febrero de 2026.

Sinceramente, que hayan agregado fecha en la CDMX después de que parecía imposible es un win total. Y que traigan a Luisa Almaguer es subirle el nivel al evento. ¿Ya tienen listo el presupuesto para los boletos o van a andar sufriendo en la preventa?