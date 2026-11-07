El triángulo amoroso que casi detona a Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

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Erik Rubín confesó que en realidad salía con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán al mismo tiempo. Esto salió a la luz en el programa Pinky Promise, donde el también cantante Kalimba lo expuso.

Todo empezó a principios de los 90, cuando Rubín y Paulina Rubio tenían un romance mientras ambos integraban el grupo Timbiriche. Cuando anunciaron su ruptura, los rumores apuntaban a que Alejandra Guzmán era la tercera en discordia, y poco después salió a la luz que el cantante y la reina de corazones sí estaban saliendo.

Obviamente, Paulina no se quedó de brazos cruzados y lanzó la canción Mío, donde básicamente decía que estaba dispuesta a recuperarlo y que, si lo lograba, ya no lo dejaría ir. Pero Alejandra Guzmán no se dejó y respondió con el tema Hey güera, que funcionó como una advertencia directa para que Paulina no se acercara a su novio.

Al poco tiempo la pareja terminó y Erik decidió darse una segunda oportunidad con la chica dorada, aunque solo estuvieron juntos un par de meses.

¿Realidad o marketing?

Con el paso del tiempo, ambas cantantes han hablado sobre este episodio. Alejandra Guzmán confirmó que sí existió una rivalidad real por el amor de Erik, pero soltó un dato clave: las canciones dedicadas la una a la otra fueron en realidad una estrategia de sus productores .

¿Ustedes creen que el marketing justifica armar un drama así o ya se pasaron de lanza?