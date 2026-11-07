El drama del bautizo de Lucerito Mijares: cuando los guaruras se pasaron de lanza

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Lucerito Mijares hoy tiene una carrera impecable como cantante y actriz de musicales, pero su bautizo hace años fue todo menos tranquilo. El 1 de julio de 2005, cuando la bebé apenas tenía cinco meses, sus papás, Lucero y Mijares, organizaron una ceremonia en la capilla de la iglesia de Santa Teresita, en las Lomas de Chapultepec.

Aunque la intención de los artistas era mantener el evento como algo familiar y privado, la fama los persiguió. Varios medios de comunicación llegaron al lugar a pesar de no estar invitados, pero se toparon con un fuerte dispositivo de seguridad. Media docena de elementos impidieron que los reporteros entraran o tomaran imágenes del interior de la capilla.

Al terminar la misa, el ambiente no mejoró. Mijares se negó a dar declaraciones, y su esposa sí habló con los medios. El programa Ventaneando fue el primero en difundir las imágenes de lo ocurrido. Después de la parte religiosa, la pareja ofreció un coctel en un salón de Polanco para unas 50 personas, donde las cosas se pusieron color de hormiga.

La seguridad de la pareja agredió a Luis Veloz, un reportero colaborador de una revista. Según el testimonio del comunicador, los guaruras le arrebataron su material fotográfico entre insultos y amenazas a su integridad física. El pleito solo terminó cuando la administradora del lugar y algunos familiares de los cantantes intervinieron para apoyar al reportero.

La verdad es que querían privacidad, pero con ese nivel de agresividad de los guardaespaldas, el evento terminó siendo más recordado por el caos que por el bautizo. ¿Se imaginan el estrés de los invitados viendo ese show?