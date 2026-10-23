Peso Pluma estaría iniciando un nuevo romance, según versiones

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Parece que Peso Pluma no pierde el tiempo. El intérprete de corridos tumbados está en el ojo del huracán después de que salieran versiones de que ya inició un nuevo romance. La noticia la soltó Chamonic, quien detalló que vieron a la pareja en Florida.

Según el reporte, la chava es originaria de Guadalajara, Jalisco. Ambos viajaron juntos a Miami, donde fueron captados durante las actividades de los Premios Billboard de la Música Latina. Lo más llamativo es que según la comunicadora, el cantante ha comenzado a enviarle diversos obsequios y detalles costosos, una dinámica habitual en sus relaciones anteriores.

Aunque ya circulan rumores sobre quién es ella y si tuvo vínculos con otros famosos, la comunicadora dijo que guardará la identidad de la joven hasta que los protagonistas confirmen todo.

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os terminó de manera oficial en junio de 2026. Después de más de un año juntos, la pareja confirmó su separación mediante un comunicado conjunto en redes sociales, donde aseguraron que todo terminó en los mejores términos y con respeto mutuo.

Hasta el momento, la identidad de la joven no ha sido confirmada por los protagonistas.